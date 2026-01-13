Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Karla Mücadele Ekiplerine Ziyaret

Başkan Yakup Odabaşı, yoğun kar yağışı sonrası Temizlik ve Fen İşleri ekiplerini sabah erken saatlerde ziyaret ederek kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:32
Başkan saha çalışmalarını yerinde inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve ara sokaklarda; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlar, okul çevreleri, camiler ve kamu kurumları çevresinde müdahale yaptı.

Saha ziyaretinde Başkan Odabaşı, özveriyle görev yapan personelin hazırlıklarını yerinde inceledi ve ekiplerin çalışma bölgeleri hakkında bilgi aldı. Odabaşı, ekiplerin fedakârca çalıştığını vurguladı.

"Hava şartları normale dönene kadar sahadayız"

"Ankara genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" diyen Odabaşı, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamasına, özellikle de kazalara ve mağduriyetlere yol açabilecek buzlanmalara karşı önlemlerimizi en üst seviyede aldık. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, soğuk hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor. Yollarımızın, sokaklarımızın ve kaldırımlarımızın açık kalması, öğrencilerimizin okullarına, hemşehrilerimizin işlerine güvenle gidebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kar yağışı ve buzlanma gibi doğal şartlar karşısında hazırlıklı olmak, hızlı ve etkili müdahale etmek büyük önem taşıyor. Bu noktada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, hava şartları normale dönene kadar sahada olmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan da buzlanma riskine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Odabaşı, hava şartlarına bağlı olarak karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini aktarırken mesaiye giden ekiplere boza ikram etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

