İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda ileri yaşa bağlı sağlık sorunları yaşayan 18 yaşındaki jaguar Juliet, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:01
İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda 18 yaşındaki jaguar Juliet öldü

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda 18 yaşındaki jaguar Juliet hayatını kaybetti

İleri yaşa bağlı rahatsızlıklar sonrası yoğun bakımda tutuldu

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda özel bakım altında tutulan 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, ileri yaşa bağlı sağlık sorunlarının ilerlemesi sonucu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Darıca’daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından, Juliet’in yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım ayında İzmir’e getirildi. Park yetkilileri, Juliet’in son günlerinde konforu, bakımı ve huzuru için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Yetkililer, Ocak ayı başında Juliet’te solunum sıkıntısı tespit edilmesi üzerine veteriner hekimlerin derhal müdahalede bulunduğunu; oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedavilerin hızla başlatıldığını açıkladı. Ancak ileri yaşı ve altta yatan, uzun süredir sessiz seyreden bir hastalığın ağırlaşması nedeniyle Juliet kurtarılamadı.

Yapılan nekropsi bulgularının, kaybın ani bir olaydan ziyade uzun süreye yayılan hastalık sürecinin ilerlemesi sonucu geliştiğini ortaya koyduğu belirtildi. İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, "Deneyimli kadromuzla bakımını üstlendiğimiz Juliet ile daha uzun süre birlikte olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa’da doğan Juliet, yaşamının büyük bölümünü Türkiye’de geçirdi. Doğal yaşamda ortalama 12-15 yıl yaşayan jaguarlar; yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ormansızlaşma, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle sayıları giderek azalan ve korunması gereken türler arasında yer alıyor.

