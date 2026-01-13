Büyükkılıç Aralık 2025'te Medyada Zirveye Çıktı — 36 bin 978 İçerik

Büyükkılıç Aralık 2025'te medyada öne çıktı

MTM verileri: 1-31 Aralık 2025

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) Aralık 2025 verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 36 bin 978 haber ve içerikle medyada en çok konuşulan ilk 15 siyasetçi arasında yer aldı.

MTM tarafından açıklanan 1-31 Aralık 2025 dönemi medya analizleri, siyasal gündemin yılın son ayında yoğun bir hareketlilik yaşadığını ortaya koydu. Medyada ilk 15 siyasetçinin toplam konuşulma hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterirken, görünürlüğün büyük bölümü dijital mecralardan geldi.

Büyükkılıç, birçok ismi geride bırakarak listede 12. sırada yer aldı. Bu başarı, yerel yönetimlerin yalnızca şehir ölçeğinde değil, ulusal düzeyde de güçlü gündem oluşturabildiğini gösteriyor.

Aralık ayı boyunca Kayseri’de hayata geçirilen yatırımlar, şehircilik projeleri, sosyal belediyecilik uygulamaları ve kamuoyuyla kurulan doğrudan iletişim, Büyükkılıç’ın medyadaki görünürlüğünü artıran başlıca unsurlar arasında sayıldı. Üretken belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaların ulusal basında geniş yer bulması, bu görünürlüğün sürdürülebilir bir zemine oturduğunu gösteriyor.

MTM verileri, yerel aktörlerin medya gündemindeki yükselişinin devam ettiğini ve dijital mecraların bu görünürlüğü güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

