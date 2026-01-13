Manisa'nın 2026 Hedefleri Vali Vahdettin Özkan Başkanlığında Değerlendirildi

Manisa genelinde yürütülen çalışmalar ve 2026 yılına yönelik hedefler, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla 2025 yılı içinde yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, 2026'da hayata geçirilmesi planlanan projeler ve öncelikler üzerinde kapsamlı istişareler yapıldı.

Toplantının Öncelikli Gündemleri

Toplantıda; kamu düzeni ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, çevresel riskler, su tasarrufu, orman yangınlarıyla mücadele ve kamu hizmetlerinin etkinliği başta olmak üzere ilin öncelikli konuları masaya yatırıldı. Ayrıca kuraklık riski, suyun verimli kullanımı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi.

Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Destek

Bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutuna dikkat çeken Vali Özkan, önleyici ve sosyal destek temelli uygulamaların önemine vurgu yaptı. Risk altındaki birey ve ailelere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Düzeni ve Güvenlik Uygulamaları

Vali Özkan, kamu düzeni ve güvenliğinin temel öncelikler arasında olduğunu; şehir merkezleri ve kırsal alanlarda güvenlik uygulamalarının titizlikle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre, Su ve Doğal Değerlerin Korunması

Toplantıda Gediz Nehri ve Marmara Gölü çevresindeki çevresel hassasiyetler ile sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ele alındı. Turizm alanında ise Manisa'nın kültürel ve doğal değerlerinin korunarak, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sonuç ve Talimatlar

Toplantının sonunda Vali Vahdettin Özkan, sahadaki uygulamaların yakından takip edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin kararlılıkla sürdürülmesi yönünde kaymakamlara talimat verdi.

