Gölcük Gölü'ndeki Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Sonuçları Açıklandı

Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri İle İlgili Son Gelişmeler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan ve turistik öneme sahip Gölcük Gölü'ndeki balık ölümleri ile ilgili yürütülen incelemeler tamamlandı. 12 Eylül 2023'te yaşanan olay üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, sudaki pullu sazan türü balıklarda toksik madde tespit edilmediği açıklandı.

Raporda Yer Alan Bulgular

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, balıklarda virüs veya bakteriyolojik enfeksiyonlara yol açabilecek düzeyde bir etkenin yanı sıra pestisit ve ağır metal kalıntılarının bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak su analizlerinde pH ve amonyum nitrat seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Uzman Görüşleri

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan uzmanlar, balık ölümlerinin nedeninin tek bir faktöre bağlı olmadığını, bu duruma bir gün önce meydana gelen yağışların neden olduğu organik ve inorganik gübre kalıntıları, hava ve su sıcaklığındaki ani değişiklikler ve mevsimsel yağış eksikliğinin sebep olabileceğini ifade etmiştir. Böylece göldeki su hacminin düşmesi ve kimyasal dengelerin bozulması sonucunda bu olayların meydana gelebileceği ortaya konmuştur.

İlgili Çalışmalar Devam Ediyor

Ödemiş ilçesinin Gölcük Gölü çevresinde yaşanan balık ölümleri üzerine başlatılan inceleme süreci, vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatini çekmişti. Ekipler, gölden alınan numuneler üzerinde çalışmalarına devam etmekte ve durumu yakından izlemektedir.