Gölcük Tabiat Parkı Bayram Son Gününde Misafirlerini Ağırladı

Gölcük Tabiat Parkı Bayram'da Yoğun İlgi Gördü
Ramazan Bayramı tatilinin son gününü doğayla baş başa geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan bu eşsiz park, tatilin finalini yapma amacıyla gelen ziyarete açık kapılarını sundu.
Ziyaretçiler Göl Etrafında Keyif Aldı
Tatilciler, soğuk havaya rağmen gölün etrafında yürüyüş yaptı, iskelelerin yanı sıra göl çevresinde fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi. Göl çevresine açan çiçeklerle süslenmiş meyve ağaçlarının güzel görüntülerini izleyerek, piknik alanlarında vakit geçirdiler.