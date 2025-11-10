Gölcük'te 2. Geleneksel ATV Yarışları'nda Nefes Kesen Mücadele

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Türkiye 2. Geleneksel ATV Yarışları, Hasaneyn Yasakdüzü’nde üç gün boyunca sürdü ve zorlu parkurda heyecanlı anlara sahne oldu.

Etkinlik ve katılım

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona 150 ATV tutkunu katıldı; yarışlar yüzlerce izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ATV tutkunları ve aileleri katıldı.

Parkur ve mücadele

Başkan Sezer’in yarışmacılara başarı dilemesinin ardından verdiği startla başlayan yarışlar, çamur ve su dolu engebeli parkurda kıyasıya mücadeleye dönüştü. Parkurda ilerlemekte zorlanan sürücülere görevli araçlar yardım ederken, güvenlik şeridi gerisinden yarışları izleyen seyirciler, ATV’lerden sıçrayan çamurlardan etkilendi.

Ödül töreni ve değerlendirmeler

Zorlu yarışların ardından dereceye giren yarışmacılara törenle ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Başkan Sezer, "Spor Kenti Gölcük" sloganıyla böylesi heyecanlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Sezer, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, etkinliğe katılan ve görev alan herkese teşekkür etti.

Yarışmacılar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve belediye ekibine teşekkürlerini iletti.

