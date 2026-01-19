Gölcük’te Ara Tatil Coşkusu: Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri 21-31 Ocak'ta

Gölcük Belediyesi, 21-31 Ocak'ta öğrenciler için Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri düzenliyor; oyun gösterimleri, oyun parkurları ve Transformers buluşması yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:09
Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili boyunca öğrencilere yönelik keyifli ve zengin bir etkinlik programı hazırladı.

Program ve Tarihler

Tarih: 21-31 Ocak

Etkinlikler: Tiyatro Şenliği ve Çocuk Şenliği

Tiyatro Gösterimleri

Etkinlikler 21 Ocak Çarşamba günü tiyatro gösterimleriyle başlayacak. Tiyatro oyunları; 21-22 Ocak tarihlerinde Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı, 27 Ocak tarihinde Değirmendere Kültür Merkezi ve 31 Ocak tarihinde Yazlık Kültür Merkezi'nde 15.00-17.00 saatleri arasında sahnelenecek.

Çocuk Şenliği ve Oyun Parkurları

Program kapsamında 26-30 Ocak tarihleri arasında Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda oyun parkurları oluşturulacak. Alan, 16.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Parkurda şişme oyun grupları, nostaljik salıncaklar, langırt ve video booth etkinlikleri yer alacak. Etkinlik süresince Transformers karakterleri de çocuklarla bir araya gelecek.

Başkan'dan Davet

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere moral depolamaları için etkinliklere davet etti.

