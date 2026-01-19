Gölcük’te Ara Tatil Coşkusu: Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri 21-31 Ocak'ta

Gölcük Belediyesi, 21-31 Ocak'ta öğrenciler için Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri düzenliyor; oyun gösterimleri, oyun parkurları ve Transformers buluşması yer alıyor.