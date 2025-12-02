Gölcük'te Kan Bağışı Kampanyası: Belediye ve Türk Kızılay İşbirliği

Belediye personeli ve vatandaşlar kan stoklarına destek verdi

Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada, belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Etkinlik, toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kampanyanın amacı, kan stoklarına destek olmak ve ulusal kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmaktı. Bu kapsamda kampanya belediye hizmet binasında kurulan noktada düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar gerekli formları doldurup sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu. Organizasyon, hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde yürütüldü.

Türk Kızılay yetkilileri, kan stoklarının önemine dikkat çekerek kampanyaya katılanlara ve destek veren herkese teşekkür etti.

GÖLCÜK BELEDİYESİ VE TÜRK KIZILAY İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAMPANYADA, BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.