Gölcük'te Kan Bağışı Kampanyası: Belediye ve Türk Kızılay İşbirliği

Gölcük Belediyesi ile Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışı yaparak stoklara destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:49
Belediye personeli ve vatandaşlar kan stoklarına destek verdi

Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada, belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Etkinlik, toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kampanyanın amacı, kan stoklarına destek olmak ve ulusal kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmaktı. Bu kapsamda kampanya belediye hizmet binasında kurulan noktada düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar gerekli formları doldurup sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu. Organizasyon, hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde yürütüldü.

Türk Kızılay yetkilileri, kan stoklarının önemine dikkat çekerek kampanyaya katılanlara ve destek veren herkese teşekkür etti.

