Gölgenin Arkasındaki Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın "Gölgenin Arkasındaki" adlı sergisi, Piyalepaşa'da bulunan Merkür Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu özel sergi, kadın emeğini ve hayal gücünü geleneksel sanat öğeleriyle birleştirerek, Bayburtlu kadınların üretime katılımını destekleyen süreçlerin bir yansıması olma özelliğini taşıyor.

Koçan, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, geleneksel tığ işçiliğinin fırçayla buluşmasının yaratmış olduğu sanatsal yansımayı ortaya koyduklarını belirtti. Bayburtlu kadınların boncuk örgü tekniğini çağdaş bir biçimde yeniden ele alarak, bu sürecin kültürel önemi üzerinde durdu. "Bayburtlu kadınların bu üretimleri, kendini dolaylı olarak ortaya koyduğu bir formu anlatıyor" diyerek, sergideki önemli bir unsuru vurguladı.

Koçan, tığ işlerinin yerleştiği sacların sergideki anlamına dikkat çekti. "Saclar, Anadolu'da ekmek ve yemek pişirilen araçlar. Biz tığ örgüler sayesinde kadınlarımızın ekmeklerini kazandığı bir formu yeniden yorumladık. Bu nedenle sergimizde malzeme, herhangi bir müdahale yapılmadan olduğu gibi kullanılıyor," ifadelerini kullandı.

Sergi, geleneksel ve güncel sanatın bir araya geldiği bir platform oluştururken, Koçan, serginin kavramsal çerçevesinde gölgenin kadının mahremiyetini, arkasının ise mahremiyetin iç dünyaya yansımasını simgelediğini belirtti. Baksı Müzesi'nde yerel kadın gücüne olan inançlarını her zaman sürdürdüklerini ifade etti.

Koçan, sergiye katkı sunan sanatçılarla bir araya gelmelerinin önemli bir amaç olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Burada bulunan bütün sanatçılarımızla birlikte güzelin peşinde bir yolculuğa çıktık" dedi.

Sergide, Mintaha Kardeş, Şeyma Özbek, Ayşenur Karadeniz, Serpil Yanık, Elif Gül Öztürk, Gönül Ayengin, Leyla Yanık, Mine Yanık gibi sanatçıların eserleri yer aldı. Baksı Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Oya Koçan, sergiye eserleriyle katkıda bulunan Bayburtlu kadın sanatçılara plaket takdim etti.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan Kimdir?

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 1946'da Bayburt'ta doğmuş ve 1970 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Resim Bölümünden mezun olmuştur. Avusturya Hükûmet Bursu ile 1978'de Salzburg'taki Uluslararası Güzel Sanatlar Yaz Akademisi'nde eğitim almış ve "Salzburg Şehir Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Sanatçı, 1986'da doçent unvanını, 1993'te ise profesör unvanını almıştır. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık yapmıştır. Baksı Müzesi ve İstanbul Sanat Fuarı'nın kurucusu olan Koçan, 2014'te "TBMM Onur Ödülü"ne değer görülmüştür.