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Golob ve Şerif'ten BM Genel Kurulu'nda İki Ülkenin Keskin Sesi

Slovenya ve Pakistan Başbakanları, BM Genel Kurulu'nda Filistin sorunu üzerine güçlü mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:15
Golob ve Şerif'ten BM Genel Kurulu'nda İki Ülkenin Keskin Sesi

Slovenya ve Pakistan'dan Güçlü Çağrılar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dikkat çekici anlar yaşandı. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Binyamin Netanyahu'ya doğrudan çağrıda bulunarak, "Savaşı hemen durdur" dedi. Bu söylemiyle sarsıcı bir etki yarattı.

Gazze’ye Dikkat Çekti

Golob, konuşmasında Gazze'deki yaşam koşullarını eleştirerek, burada insanların sadece var olduklarını ve yarının daha kötü olacağı korkusunu yaşadıklarını vurguladı. "Batı Şeria ve Kudüs'te artan zulüm kaynama noktasına ulaştı" dedi.

Ateşkes ve Reform Çağrısı

Başbakan Golob, Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes çağrısında bulunarak, BM reformunun gerekliliğini dile getirdi. "İnsani yardım çalışanlarının ölümü başka türlü açıklanamaz," ifadesini kullandı. "Kan dökülmesini durdurun, acılara son verin" diyerek seslendi. Bu söylemleri salonda büyük bir alkış aldı.

Pakistan Başbakanı'ndan Sert Tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de BM kürsüsünde önemli mesajlar verdi. Gazze'deki katliamların faturasının yalnızca zalimlere değil, bu duruma sessiz kalanlara da ait olduğunu belirtti. "Bu durumu kınamak yeterli değil, harekete geçmeliyiz" dedi.

Filistin'in Haklı Talepleri

Şerif, "Çocuklar yıkılmış evlerinin enkazı altındayken sessiz kalmak mümkün mü?" diyerek katılımcılara seslendi. Ayrıca, "İki devletli çözüm" fikrinin altını çizerek, Filistin'in BM'de tam üyeliği için de çağrıda bulundu.

Her iki liderin de bu önemli forumda ortaya koyduğu tutum, Filistin meselesinin uluslararası gündemdeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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