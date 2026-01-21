Gölyaka'da 2 Hafta Ücretsiz Mobil Kanser Taraması

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün Mobil Kanser Tarama tırı, 2 hafta Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde ücretsiz meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü duyurdu

Düzce Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla ilçe ilçe, köy köy gezen ekiplerle ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerimizce, Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi önünde konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama tırında taramalar yapılıyor. İlçede yaşayan 40-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkekler ise bağırsak kanseri taramalarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kanserin erken teşhis edildiğinde önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlatan ekipler, Mobil Kanser Tarama tırının 2 hafta boyunca Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde bulunacağını ve tüm vatandaşları beklediklerini bildirdi.

