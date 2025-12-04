Gönen’de Sanayi Sitesinde PVC Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

Olay ve müdahale

Balıkesir’in Gönen ilçesi Yeni Sanayi Sitesi 2. Etap'ta bulunan PVC çerçeve ve kapı üretimi yapan bir atölyede, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede atölyeyi saran alevlere Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında işletme ağır hasar görerek iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

