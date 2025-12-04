Gönen’de Sanayi Sitesinde PVC Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi 2. Etap'ta bulunan PVC çerçeve ve kapı atölyesi gece çıkan yangında ağır hasar gördü; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:02
Olay ve müdahale

Balıkesir’in Gönen ilçesi Yeni Sanayi Sitesi 2. Etap'ta bulunan PVC çerçeve ve kapı üretimi yapan bir atölyede, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede atölyeyi saran alevlere Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında işletme ağır hasar görerek iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

