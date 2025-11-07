Gönen'de Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Gönen'in Gebeçınar kırsal mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı; itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak Gönen Devlet Hastanesine teslim etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:56
Kaza Gebeçınar kırsal mahallesi karayolunda gerçekleşti

Balıkesir'in Gönen ilçesi Gebeçınar kırsal mahallesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşın sıkıştığı yerden çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.

