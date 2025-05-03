Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri Konseri Müzikseverlerle Buluştu

Rami Kütüphanesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği "Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri" konseri, müzikseverleri bir araya getirdi.

Konserde, Türkistan, Tataristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kerkük, Rumeli, Artvin ve Kastamonu gibi farklı bölgelerden derlenen ezgiler, saz heyeti ve koroda yer alan sanatçılar tarafından seslendirildi.

Programın şefliğini üstlenen Öğr. Gör. Ehsan Raeisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçülük Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliğin hazırlıklarının hızlı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Raeisi, seslendirilen eserlerin kendi orijinal dilinde okunduğunu vurgulayarak, "Aynı ağızla, aynı lehçeyle okuyoruz. Birkaç tane mehter marşı da var." ifadesini kullandı.

Raeisi, konser ekibinde Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencilerinin de yer aldığını belirtti. "Sazlarda ve koroda yine öğrenciler ile bize eşlik eden akademisyenler var. Prof. Dr. Murat Salim Tokaç da etkinliğimizin sanat yönetmenidir. Türk dünyasından birçok eser var ama çoğu tanıdık olmayacaktır," dedi.

Konserde "Selam Ey Kutlu Vatan", "Güzel Türkistan", "Hasret Çektim", "Bagçalarda Kestane", "Pulun Var?", "Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm", "Münüse", "Plevne Marşı", "Süseni Mahmur Yakası", "İndim Dere Irmağa", "Benden Selam Olsun Bolu Beyine", "Çırpınırdı Karadeniz", "Gafil Ne Bilir Neşve-i Pür Şevk-i Vegayı", "Qara Jorga", "Kırk Yiğit" ve "Anayurt Marşı" gibi eserlerle dinleyicilere müzik dolu bir akşam sunuldu.

Rami Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri" dinletisi gerçekleştirildi.

Rami Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri" dinletisi gerçekleştirildi.