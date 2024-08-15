Gönüllü Ceza Personeli CEKUT, Doğal Afetlere Hazır

CEKUT, Doğal Afetlere Hazır Bir Yapı

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT), doğal afetlere müdahale için daima hazır bekliyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası kurulan CEKUT, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ile daha profesyonel bir yapılanmaya geçiş yaparak, deprem, orman yangını ve sel gibi felaketlerde kritik bir rol üstleniyor.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılarak, enkazdan 41 kişiyi sağ çıkaran CEKUT, Antalya, Muğla, Marmaris ve Çanakkale'deki orman yangınları ile de mücadelede aktif görev aldı. Bu doğal afetlerdeki başarılı müdahaleleri ile adından söz ettiren ekip, sürekli olarak tatbikat ve eğitimlerle hazırlıklarını sürdürüyor.

Eğitim Süreci ve Akreditasyon

CEKUT ekipleri, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Orta seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon eğitimi 6 hafta, hafif seviye akreditasyon eğitimi ise 3 hafta sürmektedir. Bu eğitimler, AFAD tarafından sağlanırken, eğitimi tamamlayan katılımcılara akreditasyon sınavı uygulanıyor.