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Gönüllü Gençler, Sağlık Sorunları Olan Aileye Destek Oldu

Van'da gönüllüler, sağlık problemleri yaşayan bir ailenin evini boyayarak iyilik örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:10
Gönüllü Gençler, Sağlık Sorunları Olan Aileye Destek Oldu

Van'daki Gönüllü Gençler, Aile İçin Bir Araya Geldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan bir ailenin evinin boyanması için bir araya geldi. 52 yaşındaki Cevdet Demir, KOAH hastası ve 42 yaşındaki Suna Demir, astım hastası olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Aile Yardım İçin Başvuruda Bulundu

Demir çifti, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinin temizlik ve boya ihtiyacı olduğunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bu talep üzerine harekete geçen ekipler, gönüllü gençlerle birlikte ortak bir çalışma başlatmış oldu.

Ev Temizliği ve Boyası Yapıldı

Boya ve temizlik malzemeleri temin eden ekipler, engelli çocukları olan ailenin evinin temizliğini tamamladıktan sonra duvarları boyadı. Proje hakkında konuşan Neslihan Erdoğan, "Zihinsel engelli çocukları olan aile için seferber olduk. Gönüllülerle birlikte hareket ederek, ailenin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık," dedi.

Yardım Eli Uzatma ve Destek Çalışmaları

Erdoğan, ayrıca dezavantajlı ailelere yardımda bulunduklarını ve evlerde onarım, mobilya temini gibi konularda destek sağladıklarını belirtti. "Yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız hem kurum hem de sosyal medya aracılığıyla bize ulaşıyorlar. İyilik yapmak için elimizden geleni yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Teşekkür Mesajları

Yardım edilen ailenin çocuklarından, Mücahit Demir, "Yardıma muhtaç vatandaşlar için yapılan projeleri önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, 22 yaşındaki İlhami Demir de, temizlik çalışmalarına yardımcı olduğunu ve destek veren ekipler için teşekkür etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık...

Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evin temizlik ve boyasının yapılması için çalışma yürüttü.

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