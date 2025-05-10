Gönüllü Gençlerden Şehit Annelerine Anlamlı Hediye

Düzce'den Anlamlı Proje: "Çantamda Sevgi Var"

Düzce'de, "Çantamda Sevgi Var" projesi ile gönüllü gençler, hazırladıkları çantaları şehit annelerine hediye etti. Anneler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Düzce Gençlik Merkezi, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Gençlik Ofisi işbirliğiyle hayata geçirildi.

Gönüllü Gençlerin İnsani Girişimi

Düzce'deki üniversite öğrencileri, şehit annelerine yönelik çanta hazırlamak için atölyelerde çalışmalara başladı. Hazırlanan rengarenk çantalar, 47 şehit annesi için özenle tasarlandı. Gönüllü gençler, projeyi tamamladıktan sonra hazırladıkları çantaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde şehit annelerine sundu.

Proje Hakkında İlginç Bilgiler

Proje sorumlusunu ve DÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Beyza Sağıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin arkadaşlarıyla bir araya gelerek Anneler Günü öncesinde oluşturulduğunu belirtti. Sağıncı, "Gönüllü projelerin önemini vurgulamak istedik. Şehit annelerimiz için anlam dolu hediyeler vermek çok değerli," diyerek projeye olan bağlılığını dile getirdi.

Şehit Annelerinin Mutluluğu

Gönüllü gençler, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesine ziyaret gerçekleştirdi. Hanife Baysan, "Çok duygulandım. Bu ziyaret benim için çok kıymetli. Hepinize teşekkür ederim," diyerek duygu dolu anlarını paylaştı.

Yeni Hedefler ve Devam Projesi

Proje lideri Beyza Sağıncı, hedeflerinin sadece bu özel günle sınırlı olmadığını belirtip, "Öğretmenler Günü'nde de öğretmenlerimize ve huzurevinde yaşayan büyüklerimize hediyeler vermek istiyoruz. Şehit anneleri ve büyüklerimizi gülümsetmek bizim için büyük bir mutluluk," ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerin yaptığı bu anlamlı katkı, toplumda bir iyilik hareketi olarak örnek teşkil etmektedir. Gençler, selam durdukları ve saygı gösterdikleri şehit aileleriyle olan bağlarını güçlendiriyor.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirilen "Çantamda Sevgi Var" projesi kapsamında yaptıkları çantaları şehit annelerine hediye etti. Gençlik Merkezi, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi (DÜ) Gençlik Ofisince hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, şehit annelerine çanta hazırlamak için üniversitedeki atölyede işe koyuldu. Kentteki 47 şehit annesi için rengarenk çantalar hazırlayan gönüllü gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde hazırladıkları çantaları şehit annelerine hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirilen "Çantamda Sevgi Var" projesi kapsamında yaptıkları çantaları şehit annelerine hediye etti. Gençlik Merkezi, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi (DÜ) Gençlik Ofisince hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, şehit annelerine çanta hazırlamak için üniversitedeki atölyede işe koyuldu. Kentteki 47 şehit annesi için rengarenk çantalar hazırlayan gönüllü gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde hazırladıkları çantaları şehit annelerine hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.