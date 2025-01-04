Google, Kanada'nın Çevrim İçi Haberler Yasası Kapsamında 70 Milyon Dolar Ödedi

Google'dan Çarpıcı Ödeme

Google'ın, Kanada'nın yeni yasası olan Çevrim İçi Haberler Yasası çerçevesinde, Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne (CJC) yaklaşık 70 milyon dolar ödediği bildirildi.

Yasa Gereği Ödeme Yapıldı

CBC'nin haberine göre, web devinin bu ödeme, Kanada hükümeti ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirildi. Google, bu miktarın 100 milyon Kanada doları değerinde olduğunu ve ödenen tutarın, ülkedeki medya kuruluşları arasında paylaştırılacağını duyurdu.

Çevrim İçi Haberler Yasası ve Etkileri

Yasalaşan Bill C-18 olarak adlandırılan Çevrim İçi Haberler Yasası, büyük teknoloji şirketleri olan Meta ve Google'ın haber içeriklerini platformlarında kullanmaları için Kanadalı medya kuruluşlarına ücret ödemesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, dijital yayıncılık alanında önemli değişikliklere yol açtı.

Meta, bu yasadan muaf olmak amacıyla Haziran 2023'te, Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişimini sonlandıracağını açıklamıştı. Bu, medya kapsamındaki gelişmeleri ve dijital platformların role değişikliklerini dikkat çekici bir şekilde ortaya koyuyor.