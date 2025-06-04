Gordion Antik Kenti'nde Tarihi Eserlerin Tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gordion Antik Kenti'ndeki 47'nci Tümülüsü Tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan eserleri tanıttı. T26 tümülüsünde yer alan mezar odasının boyutları 3,1 metreye 2,8 metre olarak belirlendi.

Gordion Antik Kenti Kazıları Devam Ediyor

Ersoy, kazıların Gordion Müzesi bahçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Antik kentte gün yüzüne çıkan el değmemiş ahşap mezar odası, Frig kraliyet ailesine ait olabilir" dedi. Ayrıca kazı sürelerinin artırılması ve Türk bilim insanlarının koordine etmesi ile Türk arkeoloji tarihinde yeni bir dönem başlatıldığını vurguladı.

Açıklamalar ve Elde Edilen Bulgular

Ersoy, "Gordion'da sanatsal ve tarihi değerleri yüksek eserler açığa çıkıyor. Buluntular, Midas Tümülüsü'ndeki eserlerden sonra en yoğun grubu oluşturuyor" ifadelerini kullandı. T26 tümülüsündeki kazılarda 88 metal eser bulunduğu bildirildi.

2023 Yılı İçin Önemli Gelişmeler

Bakan Ersoy, Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını ve Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını açıkladı. Mezar odasının ve eserlerin 2023 içinde sergilenmesi amaçlanıyor.

Geleceğe Miras Projesi ve Elde Edilen Başarılar

Geleceğe Miras Projesi'nin 2023 yılı itibarıyla toplam 251 kazı alanını kapsadığı belirtilirken, 2024 yılı için stihdam edilen 5 binden fazla kişi sayesinde arkeolojik bulgu sayısının 6 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Tarihi ve Kültürel Mirasın Önemi

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazı alanının büyük bir kültürel hazineye sahip olduğunu ve bu alanın tanıtılarak bölgenin çekim merkezi haline geleceğini ifade etti. Ayrıca bu bölgenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Gordion Müzesi ve Midas Tümülüsü'nü inceleyen Bakan Ersoy, kazı projelerine emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tarihi eserlerin korunmasının ve sergilenmesinin bölgenin turizmine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Müzesi bahçesinde Gordion Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Müzesi bahçesinde Gordion Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan, Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odasına ilişkin açıklamalarda bulundu.