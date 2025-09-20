Göreme'de Peribaca Çökmesi: Gaferli Mahallesi'nde Bölüm Düştü

Göreme'de Peribaca Çökmesi

Nevşehir - Gaferli Mahallesi

Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasının bir bölümü çöktü. Olay, bölgedeki sakinler ve ziyaretçiler tarafından fark edildi.

Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı ve çevre güvenliğini sağladı.