Göreme'de Peribaca Çökmesi: Gaferli Mahallesi'nde Bölüm Düştü

Nevşehir'in Göreme, Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir bölümü gece saatlerinde çöktü; can veya mal kaybı yok, jandarma bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:40
Nevşehir - Gaferli Mahallesi

Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasının bir bölümü çöktü. Olay, bölgedeki sakinler ve ziyaretçiler tarafından fark edildi.

Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı ve çevre güvenliğini sağladı.

