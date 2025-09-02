DOLAR
Görevden Uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Mahkemede Savunma Yaptı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihale ve örgüt suçlamalarına ilişkin savunma yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:42
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada savunma yaptı.

Duruşmada kimler vardı?

Duruşma, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan da izleyici olarak duruşmada yer aldı. Köseler salona girerken bazı sanık yakınlarının alkışlaması üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulundu.

Köseler'in genel savunması

Köseler, belediye başkanı olduktan sonra kimseye ön yargılı yaklaşmadığını, iddianamede yer alan ifadelerin ise yönlendirmeyle alındığını öne sürdü. Savunmasında, bazı isimlerle seçim çalışmalarında birlikte olduğuna dikkat çekti ve atamaların talepler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Özel kalem ve personel atamaları

Köseler, Veli Gümüş ve Metin Ülgey'in seçim çalışmalarında beraber olduklarını, Veli Gümüş'ün özel kalem müdürü olması için kendisinden ricada bulunulduğunu, atama yazısını kendisinin yazdığını söyledi. "Seçim çalışmalarında beraber çalıştığım arkadaşları Beykoz halkına hizmet etmek için görevlendirdim" dedi.

Duran Bülbül, Gülten Kozanlı ve danışmanlık iddiası

Köseler, Gülten Kozanlı'nın kendisine "2 Sayıştay denetçisi dosyayla ilgili bilgi vermek istiyor" dediğini anlattı. Üç kişinin geldiğini, üçüncünün Duran Bülbül olduğunu ve geçmiş dönem dosyalarının incelenmesi konusunda danışmanlık yaptığını söyledi. Bülbül'e belediye bürokratlarına eğitim verme ve şirket bünyesinde danışmanlık görevi verildiğini belirtti.

İhalelere ilişkin savunma

Köseler, ihalelerle ilgili olarak firmaların büyük çoğunluğunun uzun yıllardır belediyeden ihale aldığını; bazı eski firmaların 70, yeni firmaların ise 8 ihale aldığını söyledi. Yıldız Güneş'in ifadesini "tamamen iftiradır" şeklinde nitelendirdi. Ayrıca, "Erkan Uyar büyükşehir kadrosundan geldi. Kültür etkinlikleri için yapılan ihaleyi iptal etti. Ben ramazan öncesinde ve sonrasında pankart asamaz hale geldim" iddiasında bulundu ve müdürün sürekli ihale iptal ettiğini söyledi.

Kreş, görev değişiklikleri ve parti içi tartışmalar

Köseler, Beykoz'da kreş açma hedefi olduğunu, bu amaçla Fidan Gül'ü Beylikdüzü Belediyesinden memur olarak getirdiğini belirtti. Belediye başkan yardımcısı atanmasına ilişkin "parti içinde telefon trafiği oldu" diyerek, bu konuya derinlemesine girmeyeceğini söyledi.

Eksik evrakla ödemeler ve iddianamenin eleştirisi

Köseler, belediyede eksik evrak bulunmasına rağmen firmalara ödeme yapan kişilerin yapılacak soruşturmayla ortaya çıkarılması gerektiğini savundu. İddianamede görülmeyen bir kurgu olduğunu, duruşmadaki rolünü iddianamede göremediğini ve "Benim içerde olmamdan kim, kimler ve hangi firmalar yararlanıyor?" diye sordu.

Diğer açıklamalar

Köseler, partisinden yetkililerin mahkeme öncesinde yanına gelip telkinde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Partiden her zaman gelen oluyor" diye yanıt verdi. Yıldız Güneş ile ilgili olarak ise önceki dönemde evrakı bilen kişi olduğunu, Şükran müdür geldikten sonra Yıldız Güneş'e görev değişikliği yaparak teşekkür ettiğini söyledi.

Ayrıca belediyedeki müdürlük sayısını 25'ten 35'e çıkardığını, ihalelere müdahale etmediğini ve bilirkişi atanarak araştırma yapılabileceğini belirtti.

Mali açıklama: Veli Gümüş'e gönderilen paralar

Köseler, Veli Gümüş'e gönderdiği paralara ilişkin olarak "36 bin lira benim ve oğlumun kıyafeti için. Veli Gümüş'ün yakınının kıyafet mağazası vardır. Orada kıyafet diktirmesi için gönderdim. 6-8 bin liralık ödeme yapmıştım o da kalabalık bir gruba yemek vermiştim o ortamda veremediğim için sonra ödeme yaptım" şeklinde açıklama yaptı.

Dava süreci

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilerek sürüyor.

