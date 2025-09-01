Görgün: TCG İçel, Türkiye'nin Denizlerdeki Öz Güveninin Nişanesi

Görgün: TCG İçel, Türkiye'nin denizlerdeki özgüveninin nişanesi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, denize indirme töreni gerçekleştirilen TCG İçel (F-518) fırkateyninin, yüzde 80’e varan yerlilik oranı ile radar, sonar, atış kontrol sistemleri ve gemisavar füzelerine kadar birçok alt sistemde milli çözümler barındırdığını açıkladı.

Projenin kapsamı ve tören

MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi kapsamında inşa edilen 8'inci gemi TCG İçel'in denize indirme töreni, Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde gerçekleştirildi. Görgün, projenin 200'den fazla kurum, kuruluş ve şirketin katkısıyla yürütüldüğünü ve Türkiye için birçok ilki barındırdığını vurguladı.

Görgün'ün değerlendirmesi

Görgün yazılı açıklamasında, MİLGEM'in yalnızca bir gemi projesi olmadığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"MİLGEM, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi ayakları üzerinde durma iradesinin, yüksek mühendislik kapasitesinin ve yerli milli üretim vizyonunun somut bir sembolüdür."

Projeye ilişkin başarıyı özetlerken Görgün, "Bu başarı, sadece Türk Donanması'nın değil aynı zamanda savunma sanayimizin tüm paydaşlarının ortak vizyonunun bir eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında denize indirilen gemiye dair duygularını ise şu sözlerle aktardı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bugün denize indirdiğimiz bu gemi, Türkiye'nin denizlerdeki öz güveninin bir nişanesidir"

Görgün, ayrıca şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlanan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın coşkusunun ardından, İçel fırkateynimizin suya inişi, denizlerimizdeki caydırıcılığımızı ve stratejik kararlılığımızı daha da pekiştirmektedir. 'Mavi vatan'ın engin ufuklarında yükselen her yeni gemimiz, yalnızca güvenliğimizi değil, mühendislik kudretimizi ve bağımsızlık irademizi de tüm dünyaya ilan etmektedir."

Görgün'ün açıklamaları, Türkiye'nin küçük botlardan uçak gemisine kadar geniş bir üretim yelpazesiyle savunma sanayiinde geldiği konumu ve dost-müttefik ülkelere yönelik ihracat kapasitesini de öne çıkardı.