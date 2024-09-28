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Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması

Kuralay, engellilik farkındalığı için yazdığı kitaplarıyla Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:24
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması

Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı’nda Okurlarıyla Buluştu

Görme engelli yazar Halis Kuralay, 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Farkındalık İçin Yazdığı Eserler

Kuralay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki etkinlikte, mitingdeki katılımcılara

“Fati ile Tanışmak” ve “Dirsekler Yalan Söylemez” adlı kitaplarını, engellilik farkındalığını ilkokul öğrencilerine yansıtmak amacıyla yazdığını ifade etti. Ayrıca, Kör Öyküler adlı eserinin de görme yetisine sahip bireyler ile engelli bireyler arasındaki iletişim sorunlarını mizahi bir şekilde anlatmayı hedeflediğini belirtti.

Yazarın Diğer Eserleri

Kuralay, 2003 yılında yayımlanan “Hayata Dokunmak” adlı kitabında görme engelli bir birey olarak yaşamını anlattığını söyledi. Bunun yanı sıra “Abese Ruhu” adlı kitabının da raflarda yerini aldığını vurguladı.

Dünya Genelinde Tanınma İsteği

Kuralay, kitaplarının yurt dışında birkaç dilde yayımlanmasını arzusu içinde olduğunu da sözlerine ekledi. Kitap fuarlarının, yazarlar ve okurlar arasında köprü kurmak için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Kuralay, etkinliğin kendisine yeni okuyucularla tanışma imkanı sunduğunu belirtti.

Görme engelli yazar Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı'ndaki imza gününde okurlarıyla...

Görme engelli yazar Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı'ndaki imza gününde okurlarıyla buluştu.

Görme engelli yazar Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı'ndaki imza gününde okurlarıyla...

Görme engelli yazar Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı'ndaki imza gününde okurlarıyla buluştu.

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