Göynük’teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Etkili Müdahala ile Yangın Söndürüldü

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Göynük ilçemiz Karaardıç köyü sınırlarında çıkan yangına, 160 personel ve 5’i helikopter olmak üzere toplamda 45 araç ile müdahale edildi. Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.41 sularında başlayan yangına, 5 helikopter, 4 itfaiye ve 8 ilk müdahale aracı ile toplamda 57 araçla müdahale edildiği duyuruldu. Orman, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile sivil toplum kuruluşlarından 188 personelin özverili çalışmaları neticesinde yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, yangın alanında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Karaardıç köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.