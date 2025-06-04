Gözler Hükümette! Ek Zam ve Refah Payı Talebi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kamu çalışanları ve temsilcileri harekete geçti. Mayıs ayında %1,53 olarak belirlenen aylık enflasyon, yıllık enflasyonu %35,41 seviyesine yükselterek, çalışanların alım gücünü ciddi oranda etkiledi. Şimdi gözler, hükümetin alacağı önlemlere çevrildi.

Memura Ek Zam Talepleri Artıyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memurların alım gücünün korunması için derhal bir ek zam ile refah payı düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar. Hükümetin bu konuda acil adımlar atması gerektiğinin altını çizdiler.

Memur-Sen’den Zam Açıklaması

Ali Yalçın, sosyal medya aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, Haziran ayı enflasyon verisi açıklanmamış olmasına rağmen, Temmuz ayında memur maaşlarına yansıması beklenen artış oranının %14 olduğunu belirtti. Ancak, Yalçın, 2025 Ocak ayından itibaren kümülatif enflasyonun %15,09’a ulaştığını belirtilerek, bu oranın maaşlardaki erimeyi telafi etmede yeterli olmadığını ifade etti.

Refah Payı Zamı Zaruri Hale Geldi

Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde ısrarla talep ettikleri refah payının önemine değinerek, “Eğer o gün bu teklifi kabul etseydik, bugün kamu görevlilerimizin ekonomik durumu çok daha iyi seviyelerde olacaktı,” dedi.

Müzakere Öncelikleri Belirlendi

Yalçın, Ağustos ayında başlayacak müzakerelerde masaya getirilecek konuları sıraladı:

Adil Gelir Dağılımı: Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi. Vergi Dilimleri: Kamu görevlilerini zorlayan vergi dilimlerinin adaletli yeniden düzenlenmesi.

Kamu görevlilerini zorlayan vergi dilimlerinin adaletli yeniden düzenlenmesi. Enflasyon Baskısının Sonu: Enflasyonun maaşlar üzerindeki etkisini kalıcı çözümlerle sona erdirmek.

Enflasyonun maaşlar üzerindeki etkisini kalıcı çözümlerle sona erdirmek. Kayıpların Telafisi: Geçmiş dönemlerde yaşanan alım gücü kayıplarının tam olarak telafisi.

Geçmiş dönemlerde yaşanan alım gücü kayıplarının tam olarak telafisi. Emekli Aylıkları: Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatılması.

Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatılması. Aile Yardımları: “Aile Yılı” kapsamında eş ve çocuk yardımlarının artırılması.

Yalçın, “Kamu görevlilerinin emeği, piyasa koşullarına göre değeri düşen bir meta değildir. Kamu İşvereni Heyeti ve temsilcileri, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak masaya çözüm odaklı teklifler sunmalıdır,” diyerek kararlılıklarının altını çizdi.