Göztepe-Altay Maçında Fişek Atan Sanığa Verilen Hapis Cezası İstinafta Onandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Kararını Açıkladı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe-Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin önemli bir karara imza attı. Daire, sanık Furkan Ersanlı hakkında verilen 15 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İtirazlar Reddedildi

Sanıklar Furkan Ersanlı, K.E, A.G. ve D.D'nin itirazlarını değerlendiren Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin her hangi bir hukuka aykırılık tespit edilemediğini ifade etti. Delillerde ve işlemlerde bir eksikliğin bulunmadığına dikkat çeken daire, cezaların kanuni bağlamda uygun olarak uygulandığını belirtti.

Mahkeme Kararı

Dairenin kararında, "Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet ve beraat kararlarında bir isabetsizlik bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Furkan Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Davanın Geçmişi

Olay, 27 Kasım 2022'de Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşen maç esnasında meydana geldi. Maç sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Mahkeme, tutuklu sanık Furkan Ersanlı için "silahla kasten yaralama" suçundan 11 yıl 3 ay, "spor alanlarına yasak madde sokulması" suçundan 2 yıl 1 ay ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası istemişti. Toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ersanlı'nın tutukluluk durumu devam edecek.

Ayrıca, tutuksuz yargılanan 13 sanığa ise "spor alanlarına yasak madde sokulması" ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından toplamda 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmiş ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. 10 sanık hakkında ise beraat kararı verilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.