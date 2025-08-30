Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yatırımcıların güvenli limanı olan altında dalgalı seyir sürüyor. Son iki yılda dolar bazında güçlü performans sergileyen altın, yeni rekorlar için gündemde kalmaya devam ediyor. Piyasaların yakından tanıdığı Ekonomist Mustafa Aşkın, küresel gelişmeler ve Fed üzerindeki baskıları değerlendirerek yıl sonu için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Gözler ABD Merkez Bankası'nda

Mustafa Aşkın, ABD ekonomisine ilişkin gelen büyüme ve istihdam verilerinin gücüne karşın, Donald Trump'ın ekonomi yönetimine dönük eleştirileri ve faizlerin daha hızlı düşürülmesi yönündeki siyasi baskıların Fed üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Aşkın, Gümrük vergileri ve belirsiz vergi politikalarının yaratabileceği durgunluk riskinin Fed'i tedirgin ettiğini belirtti.

Aşkın, Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında verdiği satır arası mesajlara dikkat çekerek, "Mesaj netti. Piyasaları rahatlatmak ve olası bir yavaşlamanın önüne geçmek için adım atılacak. Eylül ayında 0.25 baz puanlık bir faiz indirimi artık masadaki en güçlü senaryo. Hatta yıl sonuna kadar bir indirim daha görebiliriz," ifadelerini kullandı.

Gram İçin 5.000 TL Kapıda

Fed'in faiz indirimine gitmesinin doların zayıflamasına ve ons altının yükselmesine yol açabileceği biliniyor. Mustafa Aşkın, ons altında dolar bazında oluşan getirinin kurumsal kâr satışlarına neden olabileceğini ancak ana yönün yukarı olduğunu söyledi.

Aşkın, kısa vadede 3.450-3.510 dolar bandının hemen aşılmasını beklemese de, yıl sonuna doğru ivmenin artmasıyla 3.600 dolar seviyelerinin test edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Türkiye özelinde ise şu an 4.500 lirayı aşan gram altının, ons altındaki yükseliş ve kurdaki hareketlilikle birlikte yıl sonunda 5.000 lirayı görebileceğini değerlendirdi.

Kısa Vadeli Geri Çekilme Uyarısı

Yükseliş beklentisine rağmen yatırımcılara temkinli olunması çağrısında bulunan Mustafa Aşkın, kısa vadede kâr satışları nedeniyle ons altında 3.150-3.200 dolar bandına geri çekilmeler yaşanabileceğini söyledi. Aşkın, bu tür hareketleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini, ancak panik yapılmaması ve sakin bir strateji izlenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.