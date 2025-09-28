Grand Blanc (Michigan) Kilisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Michigan'ın Grand Blanc kentinde Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:16
Olayın ayrıntıları

Michigan polisi, Grand Blanc kentindeki bir kilisede Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Polis açıklamasına göre, 40 yaşlarındaki bir saldırgan aracıyla kilisenin kapısına geldi ve sonra ayine katılanlara ateş açtı.

Polisin ilk verdiği bilgilere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini de bildirdi.

Güvenlik ve resmi açıklamalar

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis yangın ve saldırının nedenini henüz belirleyemediklerini açıkladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyuna yeni bilgiler geldikçe bilgilendirme yapılacağını belirtti.

