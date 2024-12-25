DOLAR
34,94 -0,54%
EURO
36,31 -0,33%
ALTIN
2.958,1 0,01%
BITCOIN
3.441.728,21 -1,24%

Grand İsias Hotel Davasında 6 Sanığa Hapis Cezası Verildi

Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel davasında, sanıklara 8 yıl 4 aydan 18 yıl 5 ay 7 güne kadar hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 03:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 03:09
Grand İsias Hotel Davasında 6 Sanığa Hapis Cezası Verildi

Grand İsias Hotel Davasında Hapis Cezaları Belirlendi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel davasında karar verildi. Hotel sahibi Ahmet Bozkurt ile birlikte 6 sanığa değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Duruşma Ayrıntıları

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldılar. Duruşmaya ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da katıldı.

Sanıkların Savunmaları

Ahmet Bozkurt, son sözlerinde "Ben suçlu değilim, iftira atılıyor. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları reddetti. Mimar Erdem Yıldız ise "İlla beraat edeceğim, bugün veya yarın." dedi.

Verilen Cezalar ve Karar

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Ahmet Bozkurt’u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçla oğlu Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yıldız’a ise 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ayrıca, Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Davanın Geçmişi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin davada, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl sekizer aydan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, kullanılan malzeme kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi Açıklandı
2
25 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Anma Törenleri
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Grup Toplantısına Başkanlık Edecek
4
Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
6
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Avrupa'ya Deniz Seviyesi Yükselmesi Uyarısı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak