Grand İsias Hotel Davasında 6 Sanığa Hapis Cezası Verildi

Grand İsias Hotel Davasında Hapis Cezaları Belirlendi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel davasında karar verildi. Hotel sahibi Ahmet Bozkurt ile birlikte 6 sanığa değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Duruşma Ayrıntıları

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldılar. Duruşmaya ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da katıldı.

Sanıkların Savunmaları

Ahmet Bozkurt, son sözlerinde "Ben suçlu değilim, iftira atılıyor. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları reddetti. Mimar Erdem Yıldız ise "İlla beraat edeceğim, bugün veya yarın." dedi.

Verilen Cezalar ve Karar

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Ahmet Bozkurt’u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçla oğlu Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yıldız’a ise 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ayrıca, Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Davanın Geçmişi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin davada, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl sekizer aydan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, kullanılan malzeme kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.