Grand İsias Hotel Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

Grand İsias Hotel Davasında Duruşmalar Sürüyor

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirilmektedir.

Tutuklu Sanıkların Duruşmaları

Durumları tutuklu olan sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşma sırasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt ile bir sanık avukatının uzman bilirkişinin dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği tüm sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ederken, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

Müşteki Beyanları ve Adalet Talepleri

Esasa ilişkin beyanda bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, çocuklarını kum yığınının altından aldıklarını belirtip, mahkemeden, usulsüzlükle yapılan bu binayı yapanlara gerçek cezayı vermesi yönünde çağrıda bulundu. Diğer müştekiler de adalet arayışında olduklarını, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladılar.

Duruşmaya Dair Olaylar

Verilen aranın ardından müşteki avukatlarının dinlenilmesine geçildi. Müşteki avukatı, enkazdan sağ çıkarılan ancak kan kaybı nedeniyle hastanede vefat eden bir gencin yardım istemesine ilişkin ses kaydını dinleterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Diğer müşteki avukatları, sanıklara "olası kast" suçundan üst sınırdan ceza verilmesini talep ettiler.

Sanıkların Savunmaları

Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, Türkiye ya da KKTC'de hiçbir projede müteahhit olarak yer almadığını, otelin sahibi olduğunu belirtti. Otele ilişkin iddiaları reddederek, "Eğer deprem bu kadar şiddetli olmasaydı otelim yıkılmazdı," dedi. Diğer tutuklu sanıklar da benzer şekilde suçlamaları reddederek beraat talep ettiler.

Duruşma, sanık avukatlarının dinlenilmesiyle devam etmektedir.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.