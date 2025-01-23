Grand Kartal Otel'deki Yangın: İş Güvenliği Uzmanı İhlalleri Açıkladı

Grand Kartal Otel'deki Yangın Değerlendirildi

İş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşçen, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşçen, otelin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Yangın İhmalleri ve Riskler

Yangının genellikle elektrik kaynaklı çıktığını vurgulayan İşçen, bu özel otelin yangın çıkışında bir ihmaller zincirinin etkin olduğunu belirtti. Yangınlara neden olabilecek durumlardan bahsederken, Türkiye'deki otellerin en büyük zafiyetlerinden birinin, çok yanıcı malzeme kullanımı olduğunu söyledi. Halılar ve perdeler gibi eşyaların yüksek yanıcılığının bu tür olaylara zemin hazırladığına dikkat çekti.

Yangın Güvenliği İhtiyacı

İşçen, ortak kullanılan alanlarda yangın dayanımı yüksek eşyaların kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, yangın merdivenlerinin ayrılması ve izole edilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden oteldeki yangın merdivenlerinin yandığına dair görüntüleri izlediğini aktardı.

Denetim ve Kontrol Önerileri

İş güvenliği uzmanı, binaların yangından korunması için denetim yetkisinin itfaiye daire teşkilatlarına verilmesi ve işletmelerin yılda en az bir kez denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu önerilerin yangın güvenliğini artırma potansiyelini taşıdığını ifade etti.