Greene'den ABD'nin Gazze Vizelerini Durdurma Kararına Sert Tepki

Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Gazze vizelerini durdurmasını eleştirdi

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Gazze halkına yönelik ziyaretçi vizesi uygulamasını durdurmasına ve Las Vegas'ta çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli bir yetkilinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Greene'nin eleştirileri

Greene, konuyla ilgili açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın son dönemde aldığı iki kararı hedef alan Greene, bunlardan birinin Gazze'li yaralı çocukları kapsayan ziyaretçi vizelerinin durdurulması, diğerinin ise Las Vegas'ta çocuk istismarı suçlamasıyla yakalandıktan sonra ülkesine dönmesine izin verilen İsrailli yetkili Tom Artiom Alexandrovich'in serbest bırakılması olduğunu belirtti.

Greene, 'Biz, savaş mağduru çocukların hayat kurtarıcı ameliyatlar için buraya gelmelerine izin veren ve kolluk kuvvetlerimizin yakaladığı yabancı bir çocuk seks avcısını asla serbest bırakmayan bir Amerika olmalıyız.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, söz konusu çocukların Gazze'den ve zanlının İsrailli olmasının durumu değiştirmemesi gerektiğini vurguladı ve 'Netanyahu'nun Siber Güvenlik Direktörü'nü geri getirip yasalar çerçevesinde sonuna kadar yargılamak ve aynı zamanda vücutları parçalanan Filistinli çocukların Amerika'da ameliyat olmasına izin vermek antisemitik mi olur?' diye sordu.

Greene, 'Amerika'nın kalbi ne zaman bu kadar katılaştı' diyerek devam etti ve 'Ameliyata ihtiyacı olanlar İsrailli çocuklar olsaydı, ameliyata izin vermez miydik? Ya da başka bir ülkeden savaş mağduru çocuklar?' değerlendirmesinde bulundu. Alexandrovich'in serbest bırakılmasını eleştirirken, zanlının Meksikalı, Çinli veya başka bir ülke vatandaşı olsaydı aynı muamelenin uygulanmayacağını belirtti.

Alexandrovich ve Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Haberde adı geçen 38 yaşındaki Tom Artiom Alexandrovich, Las Vegas'ta bir çocuğu bilgisayarla cinsel eylemlere ikna etmekle suçlanarak gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılarak ülkesine dönmesine izin verilmişti. İsrail hükümetine ait bir internet sitesindeki paylaşıma göre Alexandrovich, İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü'nde Teknolojik Savunma Bölümü Başkanı olarak görev yapıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Alexandrovich'in Las Vegas'ta çocukla cinsel ilişkiye girme suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığının farkında olduklarını, ancak mahkeme günü beklenirken eyalet hakimi tarafından serbest bırakıldığını açıkladı ve bu süreçte ABD hükümetinin müdahale ettiğine dair iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın vize kararına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesinin durdurulduğunu bildirmişti. Açıklamada, 'Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz.' ifadesine yer verilmişti.

Greene'nin eleştirileri, Dışişleri'nin vize uygulamasındaki değişiklik ve Alexandrovich'in serbest bırakılmasıyla ilgili gelişmelerin kamuoyunda tartışılmasına yol açtı.