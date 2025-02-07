Grenfell Tower Yıkılacak: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangın Sonrası Yeni Gelişmeler

İngiltere'de Grenfell Tower Yıkımı Planlanıyor
İngiltere hükümeti, 2017'de başkent Londra'nın batısındaki Grenfell Tower apartmanında yaşanan yangında 72 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında önemli bir karar aldı. Grenfell Tower'ın yıkım işlemleri, 14 Haziran 2017'deki facianın sekizinci yıl dönümünden sonra başlayacak.
Başbakan Yardımcısı'ndan Açıklama
İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, yıkım sürecinin dikkatlice ve hassas şekilde Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve hayatta kalanları temsil eden Grenfell United grubu, bu kararı "utanç verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi. Ailelerin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten grup, bazı ailelerin güvenlik gerekçesiyle binanın kaldırılması gerektiğini düşündüğünü de ifade etti. 14 Haziran 2017 gecesi, Grenfell Tower'da başlayan yangın, bozuk bir buzdolabının patlamasıyla tetiklendi. Yangın, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplamadan dolayı hızla yayıldı ve 72 kişinin ölümüne, 74 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yangın sonrası gerçekleştirilen incelemelerde belediye, binanın yangın güvenliğiyle ilgili yapılan çok sayıda şikayeti göz ardı etmekle suçlandı. Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu kabul ederek kamuoyundan özür diledi. İngiliz hükümeti, tüm yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarını incelemek üzere bir çalışma başlatırken, yangına yönelik araştırma ve tedbirlerin gözden geçirileceğini açıkladı. Yangın güvenliği standartlarının ihlal edildiği ve Londra itfaiyesinin yeterince hazırlıklı olmadığı yönündeki eleştiriler sürüyor.
Ailelerin Tepkisi
Yangının Ardındaki Gerçekler
Gelecekteki Önlemler
Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve hayatta kalanları temsil eden Grenfell United grubu, bu kararı "utanç verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi. Ailelerin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten grup, bazı ailelerin güvenlik gerekçesiyle binanın kaldırılması gerektiğini düşündüğünü de ifade etti.
14 Haziran 2017 gecesi, Grenfell Tower'da başlayan yangın, bozuk bir buzdolabının patlamasıyla tetiklendi. Yangın, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplamadan dolayı hızla yayıldı ve 72 kişinin ölümüne, 74 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yangın sonrası gerçekleştirilen incelemelerde belediye, binanın yangın güvenliğiyle ilgili yapılan çok sayıda şikayeti göz ardı etmekle suçlandı. Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu kabul ederek kamuoyundan özür diledi.
İngiliz hükümeti, tüm yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarını incelemek üzere bir çalışma başlatırken, yangına yönelik araştırma ve tedbirlerin gözden geçirileceğini açıkladı. Yangın güvenliği standartlarının ihlal edildiği ve Londra itfaiyesinin yeterince hazırlıklı olmadığı yönündeki eleştiriler sürüyor.