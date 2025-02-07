Grenfell Tower Yıkılacak: 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangın Sonrası Yeni Gelişmeler

Ailelerin Tepkisi

Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve hayatta kalanları temsil eden Grenfell United grubu, bu kararı "utanç verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi. Ailelerin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten grup, bazı ailelerin güvenlik gerekçesiyle binanın kaldırılması gerektiğini düşündüğünü de ifade etti.

Yangının Ardındaki Gerçekler

14 Haziran 2017 gecesi, Grenfell Tower'da başlayan yangın, bozuk bir buzdolabının patlamasıyla tetiklendi. Yangın, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplamadan dolayı hızla yayıldı ve 72 kişinin ölümüne, 74 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yangın sonrası gerçekleştirilen incelemelerde belediye, binanın yangın güvenliğiyle ilgili yapılan çok sayıda şikayeti göz ardı etmekle suçlandı. Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu kabul ederek kamuoyundan özür diledi.

Gelecekteki Önlemler

İngiliz hükümeti, tüm yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarını incelemek üzere bir çalışma başlatırken, yangına yönelik araştırma ve tedbirlerin gözden geçirileceğini açıkladı. Yangın güvenliği standartlarının ihlal edildiği ve Londra itfaiyesinin yeterince hazırlıklı olmadığı yönündeki eleştiriler sürüyor.