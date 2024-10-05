Greta Thunberg Brüksel'de Gözaltına Alındı

Brüksel'de İklim Protestosu

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı yapılan gösteride gözaltına alındı.

Gösteri Bilgileri

Çeşitli çevre kuruluşlarının desteğiyle bir araya gelen yaklaşık 150 protestocu, Brüksel'in Rogier metro istasyonu önünde toplandı. "İklim Adaleti İçin Birleştik" teması altında toplanan göstericiler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara sağlanan sübvansiyonların derhal sonlandırılmasını talep etti.

Gösterinin Detayları

Göstericiler, "Şimdi sıfır emisyon" ve "Fosil destekleri bitirin" yazılı pankartlarla şehir merkezine akın etti. Boulevard du Jardin Botanique caddesinde oturarak protesto gerçekleştiren gruba Thunberg de katıldı. Belçika polisi, trafik akışını engelleyen grubu gözaltına aldı ve Thunberg de gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı.

Thunberg'ün Dikkat Çeken Aksesuvarı

Gözaltı sırasında Thunberg'ün kefiye takması dikkat çekti. Extinction Rebellion gibi uluslararası sivil itaatsizlik hareketleri de eyleme destek verdi. AB, her yıl fosil yakıtlara yaklaşık 100 milyar avro sübvansiyon sağlamakta, protestocular buna son verilmesini istiyor.