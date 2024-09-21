Greta Thunberg'den İsrail Protestosuna Destek

Greta Thunberg: "İsrail'in Filistin'deki Soykırımı Korkunç"

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı son derece korkunç buldu. Stockholm'de düzenlenen protestoya katılan Thunberg, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Protesto Yürüyüşü

Yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi. Thunberg, kendisine soru yönelten AA muhabirine, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç," diye konuştu.

Harekete Geçme Çağrısı

Thunberg, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların, canlı yayında olan bir soykırımı görmesine rağmen günlük hayatlarına nasıl devam edebildiğini anlamıyorum. Harekete geçme imkanı olan herkes, sesini yükseltmeli ve durdurmak için elinden geleni yapmalıdır."

Boykot ve Yaptırım Çağrısı

Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, ortalıkta ortak olmaktır. Hepimizin üstlenmesi gereken bir rol var. İsveç gibi ülkelerde İsrail'i boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırımlar uygulanabilir," dedi.

Özgürlük İçin Birleşme

Öte yandan, Stockholm'ün Odenplan bölgesinde gerçekleşen göstericiler, Filistin'e özgürlük sloganları atarak, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi için seslerini yükseltti. Göstericiler, Gazze'de ölen çocuklar adına maketler taşıdı ve İsveç hükümetinin İsrail'e desteğini protesto etti. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" gibi mesajlar içeren pankartlar açarak, insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulundular.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.