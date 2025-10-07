Greta Thunberg: İsrail'de Tutukluyken "Temiz İçme Suyuna Erişemedik"

Stockholm'de basın toplantısı: 9 aktivist ülkeye döndü

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduğunu ve aralarında olduğu 9 aktivistin İsveç'e döndüğünü açıkladı.

Sergels Torg Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında Thunberg, konsolosluk yetkililerine ilettikleri durumu aktardı: "İsveç Konsolosluğu'ndan gelen kişilere (İsrail'de hapiste) kaldığımız süre boyunca 'temiz içme suyuna erişimimiz yok' dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık."

Thunberg, çeşme suyunun kirli olması nedeniyle konsolosluk yetkililerinden yardım istediklerini belirterek, "Çünkü onlar (İsrailliler), içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara dedik ki 'Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız.'" dedi.

Konsolosluk görüşmeleri sırasında güvenlik endişesi yaşadıklarını kaydeden Thunberg, "Bizimle görüşen konsolosluk yetkililerine giderlerken onlara dedim ki 'Burada siz gittikten bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler.' İsveçli yetkililer yine de gittiler." ifadelerini kullandı.

Fiziksel işkence iddialarını da paylaşan Thunberg, "İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler." diye ekledi.

Thunberg, İsveç hükümetine yönelik eleştirisini de dile getirerek, "Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim hükümetlerimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok." dedi.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg (ortada), 9 İsveçli aktivist ile birlikte İsveç'in başkenti Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.