Grönland Başbakanı Nielsen: AB ile İşbirliği, Trump'ın 'İlhak' Hedefine Karşı

Avrupa Parlamentosu'nda ilk hitap ve işbirliği çağrısı

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği ilk konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD toprağı haline getirme yönündeki taleplerine net bir şekilde karşı çıktı.

Nielsen, hem Grönland hem de Danimarka'nın bu girişimleri kesin bir şekilde reddettiğini ve halkın çoğunluğunun ABD'nin ilhak girişimine karşı olduğunu vurguladı.

Grönland, ortak değerleri paylaşan ülkeler ve kurumlarla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek istiyor, diyen Nielsen, Avrupa Birliği ile ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Nielsen, AB'nin 40 yılı aşkın süredir istikrarlı, güvenilir ve önemli bir ortak olduğunu kaydederek işbirliğinin balıkçılıktan eğitim, ham madde, enerji, biyolojik çeşitlilik, araştırma ve iklim değişikliği alanlarına kadar genişleyebileceğini söyledi.

Başbakan, Grönland'ın gelişen maden sektörünün AB'nin stratejik ve kritik ham madde tedarikinde önemli rol oynayabileceğini ve AB'nin belirlediği 34 kritik ham maddenin 24'üne sahip olduklarını vurguladı.

Nielsen'in mesajı açıktı: Grönland, AB'ye ihtiyaç duyuyor ve AB de Grönland'a ihtiyaç duyuyor.

Haberde ayrıca, Trump'ın Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın 'mutlak zorunluluk' olduğunu savunduğu; AB yönetiminin ise bu konunun müzakereye açık olmadığını belirttiği aktarıldı.