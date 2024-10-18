GS-FB Derbisi Sonrası Selahattin Baki'ye Açılan Hakaret Davası

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Gelişmeler

19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayların gelişimi detaylı olarak aktarılıyor.

İddianame ve Soruşturma Süreci

İddianameye göre, Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili Eray Yazgan'a küfür ettiği tespit edildi. Yazgan'ın avukatı Metin Sinan Arslan, olayla ilgili savcılığa şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda, Baki'nin küfür ettiği yönünde videolu kanıtlar sunuldu.

Selahattin Baki'nin Savunması

Baki, savcılıkta verdiği ifadede, Yazgan'ı tanımadığını ve küfür etmediğini iddia etti. Maçı stadyumda bulunmasına rağmen, Fenerbahçe kafilesinin tahsis edilen odadaki televizyondan izlediğini belirten Baki, maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlarla kutlama yapmak istediklerini, ancak aniden yaşanan gerginlik yüzünden sahada çok kalamadıklarını aktardı.

Ali Koç'un Uyarısı ve Olayların Gelişimi

Baki, soyunma odasına gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, futbolcuların galibiyet sevinci yaşayamadıklarını bildirdiğini ve ardından Galatasaray taraftarlarının stattan ayrıldığını düşünerek sahaya çıkma kararı aldıklarını söyledi. Ancak, sahaya girmeleri sırasında bazı Galatasaray kulübü çalışanlarının engel olma çabasıyla karşılaştıklarını da ekledi.

Diğer Tanıkların İfadeleri

İddianamede, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe'nin de bilgisine başvuruldu. Bahçetepe, Yazgan ile Fenerbahçe yöneticilerini protokol çıkışında karşılarken, Yazgan'ın uyarıda bulunduğunu ancak Baki'nin hakaret ettiğini ifade etti.

Uzlaşma Süreci ve Cezai Durum

Savcılık, Selahattin Baki'nin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Taraflar arasındaki uzlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine, Baki'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.