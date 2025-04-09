GS-FB Derbisinde 'Hakaret' Davası Devam Ediyor

GS-FB Derbisinde Hakaret Davası Gündemde

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, sadece futbol değil, ardından yaşanan olaylarla da gündeme geldi. O dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a hakaret ettiği iddialarıyla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Mahkemede Dinlenen Tanıklar

Bu kapsamda İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan ile tarafların avukatları katıldı. Yazgan, derbide Fenerbahçe kulüp yöneticileriyle birlikte hareket ettiğini, maçın ardından sahada yaşanan bazı gerginliklerde, Selahattin Baki'nin kendisine hakaret ettiğini belirtti. Baki'nin bu davranışının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un duruma müdahale ettiği ifade edildi.

Tanık olarak dinlenen Bora İsmail Bahçetepe, o akşam sahada Baki'nin Yazgan'a yönelik ağır küfürler ettiğini ve bunun üzerine Ali Koç'un Baki’ye tepkisini dile getirdiğini aktardı. Bahçetepe, Yazgan'ın herhangi bir hakaretinin olmadığını vurgulayarak, sadece Ali Koç'a yaptığı davranışların yanlış olduğunu söylediğini belirtti.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, derbinin ardından Fenerbahçe kulüp yöneticileri ve futbolcularının sahaya girerek galibiyet sevinci yaşaması sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı bilgisi yer alıyor. Yazgan’ın avukatının şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada, video kayıtlarının incelenmesi sonucunda Baki’nin Yazgan’a küfür ettiği tespit edildi.

İddianamede, Selahattin Baki'nin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Ancak, hakaret suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, taraflar arasında yapılan müzakerelerde uzlaşmanın sağlanamadığı da kaydediliyor.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu dava, Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sadece sportif değil, sosyal ve hukuksal yansımalarını da ortaya koyuyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe tanık olarak dinlendi.