GSB, Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'ndaki Olaylar İçin Soruşturma Başlattı

İstanbul'daki yurt olayları sonrası GSB soruşturma başlattı ve sorumlular görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:50
GSB, Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'ndaki Olaylar İçin Soruşturma Başlattı

İstanbul Avcılar'da bulunan Prof. Dr. Halil İnalcık Kız Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtıp yurda giren bir kişi, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Bu olayın ardından Bakanlık, kapsamlı bir inceleme ve soruşturma sürecine girmiştir.

Ayrıca, söz konusu olayların sorumlusunun olduğu belirtilen kişilerin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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