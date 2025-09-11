GSB Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı — Osman Aşkın Bak Duyurdu

Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan açıklama ile başvuru sahibi öğrenciler sonuçlara ilişkin bilgilere erişebilir. İlgili süreçle alakalı gelişmeler ve itiraz süreçleri hakkında bilgi almak isteyenlerin resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Detaylar ve başvuru sonuçlarının kesinleşmesiyle ilgili resmi açıklamalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.