GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

GSS Prim Borçlarına Kapsamlı Düzenleme Geliyor

Kulislerden elde edilen bilgilere göre, hükümet Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. TBMM'ye sunulması planlanan torba yasa ile milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren adımlar atılması öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre, düzenleme kapsamında yaklaşık 10 milyon kişinin biriken ve toplamı 100 milyar TL'yi aşan GSS prim borcunun ertelenmesi hedefleniyor. Amaç, ekonomik sıkıntılar nedeniyle primlerini ödeyemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimindeki mağduriyetleri azaltmak.

Eski Borçlara Af: 2015 ve Öncesi Siliniyor

Hazırlanan yasal düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, geçmişe dönük bazı borçların tamamen silinmesini kapsıyor. Buna göre, 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılı ve öncesine ait toplam 3.1 milyar TL tutarındaki GSS prim borcunun tamamının silinmesi planlanıyor. Söz konusu afın, borç nedeniyle sağlık hizmetine erişemeyen kişilere doğrudan nefes aldıracağı ifade ediliyor.

GSS Prim Borcu Nedir ve Kimleri Etkiliyor?

Genel Sağlık Sigortası sistemi, 2012 yılında yürürlüğe girdi ve Türkiye'deki vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını hedefliyor. Ancak herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan, emekli olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde (eş, çocuk, anne-baba) bulunmayanların GSS primlerini kendileri ödemekle yükümlü olduğu biliniyor.

Özellikle işsiz kalanlar, sigortasız çalışanlar veya mezun olup iş bulamayanlar sistem tarafından otomatik GSS'li sayılmakta ve adlarına prim borcu işlemeye başlanmaktadır. Bu borçlar biriktiğinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde kısıtlar oluşabiliyor.

GSS Borcu Sorgulama - E-Devlet ve Gelir Testi

GSS prim borcunun birikmesindeki en önemli etkenlerden biri gelir testi yaptırmamaktır. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptırması zorunlu tutuluyor.

Gelir testi sonucunda hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden (2025 yılı için 8.668 TL) az olduğu tespit edilirse, bu kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Gelir testi yaptırılmadığı takdirde sistem, geliri en üst seviyeden (brüt asgari ücretin %3'ü) hesaplıyor ve aylık prim olarak 780,17 TL (2025 için) borç yazılıyor. Vatandaşlar GSS prim borcu sorgulamasını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Sağlık Erişiminde Rahatlama Bekleniyor

Torba yasa kapsamında beklenen erteleme ve yapılandırma düzenlemeleri, bir yandan vatandaşlara ekonomik rahatlama sağlayacak, diğer yandan borç nedeniyle tedavi olamayan milyonların sağlık sistemine yeniden dahil olmasının önünü açacak. Düzenlemenin detayları ve TBMM takvimi konusunda resmi açıklamalar bekleniyor.