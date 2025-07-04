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GÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Nihat Genç'in Vefatını Açıkladı

GÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar, gazeteci Nihat Genç'in vefatına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:36
GÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Nihat Genç'in Vefatını Açıkladı

GÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi'nden Açıklama

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar, ünlü gazeteci Nihat Genç'in vefatına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Genç'in akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

Vefat Sebebi ve Tedavi Süreci

Atalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kitlenin akciğere baskı oluşturması nedeniyle solunum sıkıntısından dolayı tedavi gördüğünü ve hastalığın ilerlemesi nedeniyle maalesef saat 15.30 civarında kaybettiğimizi" ifade etti.

Başhekimden Başsağlığı Mesajı

Ayrıca, Atalar, Nihat Genç'in sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bütün süreci takip ettik ama maalesef sonuca ulaşamadık," şeklinde konuştu.

Uzman Doktorun Görüşü

Güvenilir sağlık bilgisi vermek adına, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı uzmanı Doç. Dr. Hasan Kutluk Pampal ise Genç'in tedavi sürecinde olağan bir durumla karşılaştıklarını ve hastalığın ilerlemesi nedeniyle tedaviye yanıt vermediğini söyledi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, hastane önünde gazetecilere Nihat...

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, hastane önünde gazetecilere Nihat Genç'in vefatına ilişkin açıklama yaptı.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, hastane önünde gazetecilere Nihat...

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, hastane önünde gazetecilere Nihat Genç'in vefatına ilişkin açıklama yaptı.

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