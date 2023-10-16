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Güldür Güldür Show'un muhalif skeci Kemal Kılıçdaroğlu'nun radarına takıldı

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Güldür Güldür Show'un muhalif skeci Kemal Kılıçdaroğlu'nun radarına takıldı
Güldür Güldür Show’un son bölümünde Kılıçdaroğlu kendisi için yapılan skeç ile ilgili olarak ne dedi... İşte deteylar....

GÜLDÜR GÜLDÜR'DE KILIÇDAROĞLU SKECİ 

Show TV’nin mizahi programı Güldür Güldür Show her hafta güncel olaylar ile ilgili olarak hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Geçtiğimiz haftaki skeçte ise CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun işlenmesi spsyal medyanın gündemine oturdu. CHP ve Kılıçdaroğlu’na Güldür Güldür’de yapılan göndermelerden sonra ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu ekibi aradı. Peki neler konuşuldu….

show

14 Ekim’de ekranlara gelen skeç oldukça ses getirdi. Skeçte oyuncular CHP içerisindeki iç çatışmaları ve seçim sürcinde yaşananları anlatırken izleyenler de oldukça keyifli zamanlar geçirdi. Yaşananlardan sonra ise

KILÇDAROĞLU NE DEDİ

Güldür Güldür Show’un resmi hesabından açıklamada bulunuldu.Ali Sunal’da konu ile ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı izleyiciler içinde özetledi. Sunal sosyal medya paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun mizah anlauyışının eskiden çok yapıldığını belirttiğini ve skaci beğendiğini ifade etti. Ekibi tebrik eden Kılıçdaroğlu’nun ise seyretmeye de geleceğini ifade ederek sözlerine son verdiğini belirtti.

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