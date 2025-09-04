DOLAR
Güler: Sivas Kongresi’nin 106. yılında emanete sahip çıkıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Kongresi'nin 106. yıl töreninde vatan emanetine sahip çıkma, TSK'ya övgü ve Filistin vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:34
Güler: Sivas Kongresi’nin 106. yılında emanete sahip çıkıyoruz

Sivas Kongresi'nin 106. yılında Güler'den güçlü mesaj

"Emaneti büyük bir gururla taşımaya devam edeceğiz"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'taki Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuştu. Güler, kongrenin yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.

Ağustos ayının zaferlerle taçlandığını belirten Güler, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin tarihî önemine işaret etti ve dönemin kararlarının bugün de anlamını koruduğunu vurguladı.

Bölgede devam eden çatışmalara dikkat çeken Güler, "Katil ve soykırımcı İsrail, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi zalimce, gaddarca katletmeye devam ediyor." diye konuştu.

Güler, 106 yıl önce Sivas'ta alınan "manda ve himaye kabul edilemez", "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz" kararlarını anımsatarak, Sivas'ın bugün de savunma sanayine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında Türkiye'nin savunma ve güvenlik kapasitesine vurgu yapan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve ulusal güvenliğimiz açısından dünyanın dört büyük, tecrübeli, savaşan, güçlü ordusu diye yazıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ilk sıralara yazılıyor. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle hem karada hem denizde hem havada gurur duyuyoruz ve gurur duymaya devam edeceğiz. 106 yıl önce bizlere bu vatan topraklarını emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o gün ona eşlik edenlerin emanetini, büyük bir gururla taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Törende Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da konuşarak kongrenin önemine dikkati çekti.

Programa TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tören...

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Törende AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler konuşma yaptı.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tören...

