Güler: Suriye'de Fırsat Penceresi Açıldı, Uluslararası Camia İsrail'e Sessiz Kalmamalı

Güler: Suriye'de Fırsat Penceresi Açıldı

Son günlerde Suriye'de gelişen olaylar üzerine açıklamalarda bulunan Güler, uluslararası camiaya önemli bir çağrıda bulundu. Güler, "Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır" diyerek, konunun aciliyetine dikkat çekti.

Güler, uluslararası toplumun aktif rol almasının, bölgedeki barış ve istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu tarihi süreçte destek vermenin, Suriye’nin geleceği için fırsatlar sunabileceğini belirtti.

Bu bağlamda, Suriye'deki durumu dikkatle izlemeye devam etmekte fayda var ve uluslararası kuruluşların bu çağrıya kulak vermesi gerekiyor.