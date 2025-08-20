DOLAR
Güler: Terör Bitme Noktasına Geldi — Terörsüz Türkiye Vizyonu Şırnak'ta İlerleyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta terörün bitme noktasına geldiğini, Terörsüz Türkiye vizyonuyla kalıcı güvenlik ve kalkınma hedeflendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:00
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta Öğretmenevi Lobi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin memnuniyetini dile getirdi.

Şırnak'ın potansiyeli ve terörün etkileri

Güler, Şırnak'ın Cudi'den Gabar'a uzanan dağları, verimli ovaları, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle ülkenin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu kadim kentin yıllarca terör nedeniyle potansiyelini ortaya koymakta zorlandığını ve sahip olduğu imkanları kullanamadığını vurguladı.

Güvenlik, birlik ve kalkınma

Güler, güvenliğin yeniden tesis edildiğini; kahraman Mehmetçik, jandarma, emniyet teşkilatı, güvenlik korucuları ve Şırnaklı kardeşlerimizin kararlı duruşu sayesinde huzur ortamına kavuşulduğunu söyledi. Sözleri arasında şu vurgu öne çıktı:

"Bugün terör bitme noktasına getirilmişse, örgüt fesih kararı alarak silahlarını teslim etme aşamasına gelmişse bu toplumumuzun el birliği ile yürüttüğü kararlı mücadele ile mümkün olmuştur. Bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirecek Terörsüz Türkiye vizyonumuz işte bu güvenli ortamı sürekli kılmaya yönelik hedefimizin en somut yansımasıdır."

Yatırımlar ve gelecek hedefleri

Bakan Güler, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Şırnak'ı çatışmalarla değil; petrol üretim kabiliyeti, yenilenebilir enerji, modern ulaşım projeleri ve tarımsal kalkınma ile anılır hale getirmeye çalıştığını söyledi. Şehrin son yıllarda merkezi hükümet ve Şırnak Belediyesinin çalışmalarıyla önemli yatırımlar ve istihdam sağladığına dikkat çekti.

Süreç çağrısı ve komisyon çalışmaları

Güler, PKK ve iltisaklı tüm gruplara çağrı yaparak, fesih kararına uygun şekilde tüm terör faaliyetlerini derhal sonlandırmaları ve uzantıların koşulsuz silah teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gazi Meclisi çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun sürece öncülük ettiğini ifade etti.

Barışın sürdürülebilirliği ve teşekkür

Başarıya ulaşmanın emek gerektirdiğini, huzurun sürekliliğinin fedakarlık istediğini vurgulayan Güler, Şırnak'ı enerji, tarım, spor ve kültürde marka şehir haline getirmenin hedeflendiğini söyledi. Konuşmasında başta milletvekili, valilik, belediye başkanları ve kamu personeline teşekkür etti.

Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Şırnak'ta temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, (ortada) Öğretmenevi Lobi...

Şırnak'ta temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, (ortada) Öğretmenevi Lobi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay (sağ 2), AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar (sol 2) ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan (sağda) da yer aldı.

