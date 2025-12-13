DOLAR
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Annemi Ben Kesinlikle Öldürmedim, Masumum

Yalova'da terastan düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, suçlamaları reddetti ve masum olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:53
Yalova'da terastan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü (52)'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter (27) "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Gülter, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kesinlikle reddetti.

Olayın Detayları

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta meydana geldi. İddiaya göre şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlenirken pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gülter tutuklandı; arkadaş Sultan Nur Ulu ise ev hapsiyle yargılanıyor.

Olay Günü Anlatımı

Gülter, mahkemedeki ifadesinde Yalova'ya çocuğuna bakıcı tutmak için gittiğini, akşam eve döndüklerini ve yemek sonrası film izlediklerini anlattı. Annesinin o gün yaklaşık 3,5 şişe şarap içtiğini belirtti: "Filim izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı... O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti."

Bir süre eski nişanlısı Kervan ile görüntülü konuştuğunu, döndüğünde Sultan ile annesinin film izlemeye devam ettiklerini söyledi. Daha sonra müzik açıldığını, üçünün birlikte müzik eşliğinde eğlendiklerini, odada dans ettiklerini anlattı.

Gülter, olaya ilişkin şöyle dedi: "Ben bir iki defa salona gidip geldim... Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde güm diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim... Nasıl düştüğünü de bilmiyorum."

Savunma ve İddialar

Gülter, Sultan'ın aleyhine verdiği beyanları kabul etmediğini vurguladı: "Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur... Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok."

Ayrıca Sultan ile aralarında husumet olmadığını, Sultan'ın daha önce eski sevgilisiyle uyuşturucu kullandığına dair duyumlar aldığını ve ifadenin bu nedenle etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü. Gülter, cenaze günü bazı kişilerin Sultan'ı korkuttuğunu iddia etti.

Diğer İddialar ve Bilirkişi Raporu

Gülter, "Benim 'annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajlarımın Haziran ayında, annemle kavga ettiği bir dönemde yazıldığını" söyledi. Yurtdışına kaçacağı iddialarını reddederek, "Benim küçük bir çocuğum var. Ben onu bırakıp bir yere zaten gitmezdim" dedi.

Bilirkişi raporunda düşmenin dış kuvvet ve temasla olduğu yönündeki bulguya itiraz eden Gülter, söz kayıtlarındaki ifadeleri de yorumlayarak şunları ifade etti: "Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki 'görüşürüz' ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi... Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum."

