Gülşah Durbay'ın Adı Çekmeköy’de Yeni Kreşte Yaşatılacak

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın hayali Nişantepe Mahallesi’nde hayat buluyor

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 14 Aralık’ta hayata veda eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adının Çekmeköy’de yaşatılmasına karar verdi. Durbay’ın ismi, Nişantepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni kreşe verilecek.

Henüz 37 yaşındayken amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren ve Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay’ın yıllardır sürdürdüğü kadın ve çocuk odaklı çalışmalar, bu adım ile Çekmeköy’de somut hale geliyor.

Kararın alınmasında, Durbay’ın annesi Fatma Durbay’ın bir televizyon programında söylediği "En büyük hayali çocuklara kreş açmaktı" sözlerinin etkili olduğu belirtildi.

Kreşin açılışının 21 Aralık tarihinde, Gülşah Durbay’ın ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Orhan Çerkez, "Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan kıymetli yol arkadaşımız Gülşah Durbay’ın adını Çekmeköy’de yaşatacak olmaktan büyük onur duyuyoruz. Annesinin ‘En büyük hayali çocuklara kreş açmaktı’ sözleri beni derinden etkiledi. Bu hayali Çekmeköy’de yaşatacağız" dedi.

Başkan Çerkez ayrıca, Durbay’ın isminin çocukların neşesinde ve annelerin umut dolu gülüşlerinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ, 14 ARALIK'TA HAYATINI KAYBEDEN MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY'IN ADINI ÇEKMEKÖY'DE YAŞATMA KARARI ALDI. KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIYLA TANINAN DURBAY'IN İSMİ, ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN NİŞANTEPE MAHALLESİ'NDE YAPIMI TAMAMLANAN YENİ KREŞE VERİLECEK.